Street Fighter – znamy odtwórczynię Chun-Li. Aktorka trenowała sztuki walki

fot. Capcom

Reklama

Jak donosi Deadline, Callina Liang zagra postać Chun-Li w filmie Street Fighter. Ma być to główna rola kobieca w adaptacji gry. Aktorka ostatnio występowała w thrillerze Presence w reżyserii Stevena Soderbergha, za który zbierała dobre opinie. Mogliśmy ją również zobaczyć w serialu Fundacja. Liang od dziecka trenuje chińskie wushu, więc ma przygotowanie fizyczne do grania postaci obeznanej w sztukach walki. Chun-Li zadebiutowała w grze Street Fighter II z 1991 roku; postać jest agentką Interpolu.

Street Fighter – co wiemy o filmie?

Szczegóły fabuły nie są znane, więc nie wiadomo, jaka jest wizja adaptacji popularnej gry. W obsadzie są już Andrew Koji, Noah Centineo, Jason Momoa, Roman Reigns oraz Orville Peck. Reżyserem został Kitao Sakurai.

Na pewnym etapie pojawiły się pogłoski, że Walton Goggins może zagrać głównego złoczyńcę, ale zostały one zdementowane.

Chun-Li - Street Fighter Zobacz więcej Reklama

Czym jest seria gier Street Fighter?

Seria Street Fighter, zapoczątkowana w 1987 roku, to kultowa marka bijatyk, skupiona na intensywnych starciach jeden na jednego między barwnymi wojownikami z całego świata. Fabuła koncentruje się wokół globalnego turnieju sztuk walki, który staje się polem rywalizacji zarówno dla bohaterów, jak i złoczyńców. Głównym antagonistą jest M. Bison – przywódca przestępczej organizacji Shadaloo, wykorzystujący turniej do realizacji własnych celów. Na pierwszym planie są Ryu i Ken – przyjaciele i rywale, trenujący ten sam styl walki i dążący do doskonałości w boju.

Data premiery filmu nie została jeszcze ustalona.