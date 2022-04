Cyberpunk 2077 trafił do 18 milionów graczy. Kiedy płatny dodatek do gry?

fot. CD Projekt

Najnowszy raport finansowy CD Projektu pokazuje interesujące liczby dotyczące gier. Dowiadujemy się z niego, że do 14 kwietnia tego roku Cyberpunk 2077 sprzedał się w nakładzie przekraczającym 18 milionów sztuk. Przypomnijmy, że w grudniu 2020 roku sprzedaż gry sięgnęła 13 milionów kopii. Szacuje się, że ponad 10 milionów egzemplarzy gry to wynik zanotowany w cyfrowej dystrybucji, co pokazuje w jakim kierunku zmierza sprzedaż gier wideo.

Z raportu dowiadujemy się również, że cały czas trwają prace nad większym, fabularnym rozszerzeniem Cyberpunk 2077. Dodatek ten będzie płatny i ma pojawić się w przyszłym roku. Równocześnie zespół cały czas pracuje nad ulepszeniem wydanej już gry.

Jeśli zaś chodzi o serię Wiedźmin to tutaj wyniki są jeszcze lepsze. Cały cykl rozszedł się w nakładzie ponad 65 milionów sztuk, z czego olbrzymia część to wynik gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, którego sprzedaż od 2015 roku przekroczyła 40 milionów kopii.

