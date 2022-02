Horizon Forbidden West niczym film dokumentalny. Zobacz spot z głosem Krystyny Czubówny

fot. SIE

Horizon Forbidden West to bez wątpienia jedna z najważniejszych premier dla firmy Sony, nic więc dziwnego, że tytuł ten jest intensywnie promowany, często w bardzo kreatywny sposób. W Polsce zdecydowano się nie tylko na umieszczenie imponującej figury Chyżoszpona w Warszawie, ale też na nagranie krótkiego spotu reklamowego, do którego zaangażowano Krystynę Czubównę. Posiadaczka jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów w Polsce opowiada o wirtualnym świecie i zamieszkujących go maszynach, które staną na drodze Aloy.

Horizon Forbidden West dostępne jest od 18 lutego na konsolach PlayStation 4 i PS5. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat nowej gry studia Guerilla Games, to odsyłamy Was do naszej recenzji.

