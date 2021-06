Cyberpunk 2077 może wkrótce wrócić do sprzedaży w PlayStation Store

fot. CD Projekt

Z uwagi na stan techniczny gry Cyberpunk 2077, Sony zdecydowało się na usunięcie cyfrowej wersji tej produkcji z oferty PlayStation Store. Wiele osób od dłuższego czasu zastanawiało się, kiedy ponownie będzie można tam kupić dzieło polskiego studia CD Projekt RED i bardzo możliwe, że nastąpi to już wkrótce, choć jak na razie nie zapowiedziano żadnych kolejnych aktualizacji z poprawkami błędów czy innymi zmianami.

Jak zauważyli redaktorzy serwisu IGN, po wpisaniu "Cyberpunk 2077" w wyszukiwarce w tym sklepie znajdziemy kafel z tą właśnie grą oraz dopiskiem "Just Announced". Aktualnie możliwości zakupu nie ma, ale gracze mogą dodać produkt do swojej listy życzeń i otrzymać powiadomienie, gdy to już się stanie. Oczywiście osoby, które kupiły tę produkcję w wersji cyfrowej i nie zdecydowały się na jej zwrot, mogą pobierać ją bez żadnych przeszkód.

Firmy CD Projekt i Sony jak na razie nie skomentowały całej sprawy.