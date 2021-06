Cyberpunk 2077 - czy patch 1.23 poprawił wydajność na PS4 i PS4 Pro? Zobacz porównanie

CD Projekt

CD Projekt robi co może, by Cyberpunk 2077 był grywalny na PlayStation 4. Przypominamy, że gra przez problemy techniczne została usunięta z PlayStation Store i dopiero niedawno poinformowano o jej przywróceniu, co zbiegło się w czasie z aktualizacją 1.23, która wprowadza szereg usprawnień, naprawia błędy, a także wpływa na wydajność. To ostatnie wymagało jednak pewnych kompromisów.

Gracze zwracają uwagę na to, że po najnowszej aktualizacji, na ulicach Night City zrobiło się pusto, jest mniej przechodniów czy samochodów. Wygląda to tak, jakby obniżono ilość NPC i pojazdów, by usprawnić optymalizację, co nie każdemu przypadło do gustu. Oczywiście zweryfikowanie tego w stu procentach jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe z uwagi na losowy charakter ruchu ulicznego.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że płynność rzeczywiście na tym zyskała i nawet na podstawowym modelu PS4 jest lepiej.