Cyberpunk 2077 z telewizyjną premierą w Polsat Games. Wydarzenie poprowadzi... Krzysztof Ibisz

Cyberpunk 2077 to bez wątpienia największa z tegorocznych premier. Polskie studio CD Projekt RED opóźniało debiut gry już czterokrotnie, ale wszystko wskazuje na to, że tym razem uda się dostarczyć ten tytuł w ręce graczy. Poinformowano też, że już 9 grudnia, a więc dzień przed premierą, na antenie Polsat Games wyemitowany zostanie specjalny, czterogodzinny program poświęcony tej wyczekiwanej produkcji, który poprowadzą Agnieszka Borysiuk oraz... Krzysztof Ibisz.

I chociaż większości naszych czytelników Krzysztof Ibisz może kojarzyć się przede wszystkim jako wiecznie młody pan z internetowych memów i prowadzący teleturniejów, to warto zaznaczyć, że na antenie Polsat Games pojawia się on regularnie, prowadząc m.in. wydarzenia esportowe. Swego czasu wystąpił on też w parodii Cyber Mariana, w której "zastąpił" Keanu Reevesa.

Podczas wydarzenia nie zabraknie też gości specjalnych, takich jak Mike Pondsmith i twórcy gry, którzy wprowadzą widzów w klimaty Night City i przybliżą im grę.

Cyberpunk 2077 - premiera 10 grudnia na PC, PlayStation 4 i Xbox One. W przyszłym roku gra otrzyma aktualizację do wersji na konsole nowej generacji, PS5 i Xbox Series X/S.