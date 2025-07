Wielki hit Netflixa dostanie 2. sezon! CD Projekt Red po kilku latach spełnia marzenie fanów

fot. Netflix

Cyberpunk: Edgerunners to anime osadzone w świecie popularnej gry Cyberpunk 2077, które można obejrzeć w Netflixie. Produkcja była ogromnym hitem, który zachwycił zarówno krytyków, jak i widzów, o czym może świadczyć chociażby 100% pozytywnych opinii na Tomatometerze. Nasz redaktor Dawid Muszyński także był zadowolony z seansu i ocenił tytuł 8/10.

Cyberpunk: Edgerunners 2 oficjalnie ogłoszone!

Co wiemy o Cyberpunk: Edgerunners 2? CD Projekt Red ponownie połączy siły z legendarnym studiem Trigger, by stworzyć kolejną część serialowego hitu. Reżyserem został Kai Ikarashi. Bartosz Sztybor objął rolę showrunnera. Projektami postaci zajmuje się Kanno Ichigo. Za adaptację scenariusza odpowiedzialny jest Masahiko Otsuka. Serial będzie składać się z 10 odcinków. Tytuł jest obecnie w fazie produkcji, a w przyszłości ma zadebiutować w Netflixie.

Ciekawe jest jednak to, że Cyberpunk: Edgerunners 2 nie jest kontynuacją historii z 1. sezonu, a samodzielną historią, która opowiadać o odkupieniu i zemście. Bartosz Sztybor tak zapowiedział projekt:

Historia Davida mogła się skończyć, ale jest jeszcze wiele zakamarków Night City do odwiedzenia. Fakt, że ponownie możemy wybrać się w tę podróż z legendarnym studiem animacji Trigger, sprawia, że wszyscy w CD Projekt Red jesteśmy podekscytowani możliwością pokazania widzom surowej i prawdziwej kroniki odkupienia i zemsty – czegoś niepodobnego do niczego, co robiliśmy wcześniej.

Poniżej znajdziecie oficjalny plakat, logo i materiały do kontynuacji Cyberpunk: Edgerunners:

Cyberpunk: Edgerunners 2 - plakat

