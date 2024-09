Będą nowe animacje z świecie gry Cyberpunka 2077. Jest zapowiedź

Źródło: materiały prasowe

Pod koniec sierpnia 2024 roku na kanale relacji inwestorskich GRUPY CD PROJEKT odbyła się sesja Q&A. To w tym miejscu CEO CD Projekt RED, Michał Nowakowski, zapowiedział ambitne plany na rozbudowanie uniwersum związanego z grą Cyberpunk 2077.

Cyberpunk na ekranie

W planach są kolejne projekty animowane, książki, komiksy, a nawet produkcja aktorska. Na wstępie jednak mamy oczekiwać więcej animacji.

- Zdecydowanie planujemy stworzyć więcej animacji ze świata Cyberpunka, więc mam nadzieję, że to wystarczająca odpowiedź. Z pewnością zobaczymy więcej, ale to wszystko, co mogę teraz powiedzieć - powiedział Michał Nowakowski.

Pytanie podczas Q&A dotyczyło kontynuacji Cyberpunk: Edgerunners, ale bezpośrednio do tej produkcji się nie odniósł. Pamiętajmy jednak, że w okolicach premiery otwarcie mówiono, że to zamknięta historia, więc raczej nowe projekty animowane będą opowiadać o czymś innym. Dobre recenzje i oglądalność serialu na pewno wpłynęły na plany na kolejne produkcje.

Na ten moment nie ujawniono żadnych dodatkowych szczegółów na temat ambitnych planów CD Projekt RED. Niewątpliwie poznamy je w swoim czasie.