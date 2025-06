Reżyser Jak wytresować smoka nie lubi aktorskich remake'ów. Dlaczego zrobił wyjątek?

fot. materiały prasowe

Dean DeBlois to reżyser, który również odpowiadał za animację Jak wytresować smoka z 2010 roku. Stąd wydaje się, że obecnie jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu. Rozmawiając ze ScreenRantem ujawnił, że nie zgodziłby się na projekt innego formatu niż aktorski remake. Dlatego też poczuł wielką ulgę, widząc, że wieloletni fani go zaakceptowali.

- Od samego początku mówiłeś, że jeśli oni naprawdę myślą o zrobieniu tego, proszę, żebym to był ja. Ponieważ podzielam to zdanie. Ogólnie nie jestem fanem aktorskich remake'ów animacji, bo mam wrażenie, że są to zazwyczaj rozczarowujące wersje filmów, które kocham. Więc pozwoliło mi to wystawić własne przekonania na próbę. Czy możemy zachować wszystko z historii, którą ludzie pokochali, i dodać ozdoby w postaci głębszej mitologii, bogatszych interakcji między postaciami i bardziej wciągającej akcji?

Z powyższego wyznania wynika, że Dean DeBlois tworzył nadchodzący remake z ogromnym szacunkiem i miłością do oryginału. Te słowa mają być zapewnieniem, że fani otrzymają to, na co szczerze zasługują.

Jak wytresować smoka - fabuła, zdjęcia, premiera

Bohaterem filmu jest młody wiking, który aspiruje do polowania na smoki, jednak nieoczekiwanie zostaje przyjacielem młodego smoka.

Jak wytresować smoka wejdzie do kin już 13 czerwca.