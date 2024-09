Najbardziej szalone figurki Funko POP! Zabawki dla popkulturowych maniaków

Funko/Amazon

Reklama

Każdy popkulturowy kolekcjoner wie dobrze, jak wciągające może być zbieranie przedmiotów związanych z ikonicznymi dziełami sztuki popularnej. Im bardziej niespotykane, niezwykłe i oryginalne gadżety, tym lepiej. Firmy tworzące takie rarytasy zdają sobie sprawę, w jaki sposób kokietować fanów, dlatego też mamy na rynku tak wiele fantastycznych produktów dla zbieraczy. Przodująca marka w tej dziedzinie to Funko POP! Jest to linia kolekcjonerskich figurek produkowanych przez firmę Funko. Charakteryzują się one unikalnym, rozpoznawalnym stylem – mają przeważnie duże, kwadratowe głowy, stosunkowo małe ciała i proste, minimalistyczne detale twarzy. Figurki te przedstawiają postacie z różnych dziedzin popkultury, takich jak filmy, seriale, komiksy, gry wideo, muzyka czy sport.

Praktycznie każdy głośniejszy tytuł popkulturowy dostaje swoją edycję Funko POP! Są to zazwyczaj zwyczajne figurki przedstawiające postacie z danego filmu czy serialu. Oprócz takich standardów, co jakiś czas powstają naprawdę niezwykłe dzieła, bawiące się formą i konwencją, w ramach której powstają zabawki. Poniżej prezentujemy część z tych szalonych i przezabawnych produktów. Kreatywne, absurdalne, świetnie wykonane. Oglądając poniższe zdjęcia, nie ma wątpliwości, że twórcy mają popkulturę w sercu. Zapraszamy do galerii pełnej fantazji i humoru!

Zobacz także:

Najbardziej szalone figurki Funko Pops

Jaś Fasola kontra kurczak

Rzućcie też okiem na inne galerie, w których prezentujemy tematy bawiące się popkulturą.

Popkultura w konwencji starych animacji Disneya

Miles Morales

Marvel i DC – superbohaterowie i ich arcywrogowie

Spider-Man kontra Zielony Goblin

Ranking największych wrogów Avengers