Cyfrowy Polsat musi zapłacić miliony złotych kary. Sąd utrzymał decyzję

Euro 2016 było w całości transmitowane przez Cyfrowy Polsat na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport 3. Operator oferował transmisję w systemie pay-per view, co oznacza, że klienci musieli wykupić osoby dostępem. W ofercie za pośrednictwem platform satelitarnych i operatorów kablowych znajdowały się również niemieckie kanały ZDF i Das Erste, w których można było obejrzeć wszystkie mecze z tego turnieju piłkarskiego.

Z ustaleń UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) wynika, że Cyfrowy Polsat 7 dnia Euro 2016, czyli 16 czerwca, usunął te kanały ze swoich dekoderów bez poinformowania o tym konsumentów. Na Twitterze urzędu czytamy:

Zakwestionowana praktyka miała miejsce podczas #Euro2016. Cyfrowy Polsat usunął niemieckojęzyczne kanały ZDF i Dar Erste z automatycznej listy programów na dekoderach. Te kanały transmitowały większość meczów piłkarskich. Stało się to na pół godziny przez meczem Anglia-Walia. W efekcie, aby obejrzeć niektóre mecze, konsumenci mogli zdecydować się na płatną ofertę Cyfrowego Polsatu. Nie byli też rzetelnie poinformowani o alternatywnej możliwości uzyskania dostępu do kanałów ZDF i Das Erste.

Marek Niechciał, ówczesny prezesa UOKiK-u, stwierdził:

Docierały do nas wówczas sygnały, że konsumenci są rozżaleni, bo Cyfrowy Polsat dokonał zmian bez uprzedzenia. Naszym zdaniem umyślnie utrudniał dostęp do transmisji, aby skłonić konsumentów do skorzystania z oferty spółki. Jeśli zależało im na meczach, mogli się zdecydować zapłacić za dostęp do transmisji.

Według UOKiKu Cyfrowy Polsat przekazywał nierzetelne i niepełne informacje, nie wskazując użytkownikom, jak mogą uzyskać dostęp do obu stacji. Pod koniec 2019 roku UOKiK orzekł, że naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Urząd wyznaczył karę w wysokości 34,92 mln zł. Następnie sprawa trafiła do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Orzeczenie Sądu nie jest prawomocne. Cyfrowy Polsat, który obecnie działa pod marką Grupa Polsat Plus może odwołać się do Sądu Apelacyjnego.

