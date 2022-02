Oscary 2022: fani mogą wybrać ulubiony film. Będzie on wyróżniony podczas gali

fot. materiały prasowe

W poniedziałek 14 lutego 2022 roku Akademia Filmowa rozpoczęła na Twitterze głosowanie na ulubione filmy 2021 roku. Bez znaczenia, czy dany tytuł był nominowany do Oscara. Głosować można poprzez użycie hashtaga #OscarsFanFavorite. Film, który zdobędzie najwięcej głosów do 3 marca zostanie wyróżniony podczas gali, której emisja odbędzie się 27 marca 2022 roku.

Do tego trzej użytkownicy Twittera, którzy zagłosują w okresie od 14 lutego do 3 marca zostaną zaproszeni na galę do Los Angeles razem z osobami towarzyszącymi. Wszystkie wydatki pokryje Akademia Filmowa. Tylko akurat w tym przypadku mowa o gali w 2023 roku.

Cała akcja jest efektem współpracy Akademii Filmowej z Twitterem, od którego dostaną wyniki głosowania. Pamiętamy, że swego czasu chciano stworzyć oscarową kategorię najpopularniejszy film, ale zrezygnowano z tego po krytyce. To więc jest ich kolejna próba, by zainteresować mainstreamową publikę, która już głosuje na... Spider-Man: Bez drogi do domu, który był ich faworytem w kategorii najlepszy film.

Do tego można też głosować na ulubioną scenę z filmu z 2021 roku używając hashtaga #OscarsCheerMoment. Te najlepsze zostaną pokazane podczas gali.

