Cykl książek Joe Ledger dostanie serial. Twórca Johna Wicka kupił prawa

foto. naEKRANIE.pl

Reklama

Jak donosi Deadline, Chad Stahelski zakupił prawa do cyklu książek Joe Ledgera autorstwa Jonathana Maberry'ego. Dokonał tego poprzez swoją firmę produkcyjną 87Eleven Entertainment. Plan jest taki, aby powstał serial.

O czym jest serial Joe Ledger?

Cykl książek składa się z dziesięciu tomów i historii pobocznych. Bohaterem jest Joe Ledger, mistrz sztuk walki i dawny wojskowy, obecnie detektyw z Baltimore, który zostaje zwerbowany do ściśle tajnej rządowej agencji pod nazwą Wojskowy Departament Nauki. Razem z innymi agentami, psem imieniem Duch oraz nieograniczonymi zasobami tajemniczego pana Churcha, bohater stawia czoła różnym zagrożeniom dla ludzi.

- Uwielbiałem czytać książki o Joe Ledgerze. To epicka seria pełna akcji z intrygą, suspensem i angażującymi bohaterami. Podczas lektury czułem kinowy potencjał. Cieszę się, że będę pracować z Jonathanem nad serialem - napisał Stahelski.

Pisarz będzie aktywnie pracował przy serialu i cieszy się, że to właśnie Stahelski się nim zajmie.

- Obaj całe życie trenujemy sztuki walki i jesteśmy popkulturowymi geekami. Kiedy po raz pierwszy dyskutowaliśmy o Joe Ledgerze, było jasne, że nie tylko czytał książki, ale w pełni zrozumiał bohaterów.

Nie wiadomo, czy Stahelski planuje też wyreżyserować serial. Na pewno będzie nadzorować pracę, jak i stworzenie scen akcji przez jego grupę kaskaderów. Na razie nie wiadomo, kto zostanie showrunnerem i będzie rozwijał projekt.

Obecnie reżyser szykuje się do pracy na planie kinowego widowiska Nieśmiertelny z Henrym Cavillem w roli głównej. W planach ma też adaptację gry Ghost of Tsushima, Rainbow Six oparty na książce Toma Clancy'ego, adaptację cyklu książkowego Black Samurai i inne.

Trwają też prace nad serialem Under the High Table, który rozgrywa się po Johnie Wicku 4 oraz nad spin-offem ostatniego hitu reżysera o postaci Donnie'ego Yena.