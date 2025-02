10 filmów, które poleca Robert Eggers. Czy na liście geniusza horroru znalazł się Nosferatu?

fot. Metro-Goldwyn-Meyer/Warner Bros. Pictures/20th Century Fox

Reklama

Od premiery swojego pierwszego filmu pełnometrażowego w 2015 roku, Robert Eggers zasłynął w Hollywood jako reżyser o niezwykłym stylu wizualnym i podejściu do gatunku horroru, gdzie nie tyle zależy mu na samym straszeniu widza przerażającymi obrazami lub głośnymi dźwiękami, a budowaniu napięcia i mitologii stojącej za daną produkcją. Wiele osób mówi, że to reżyser, którego styl jest niepodważalny i odmienny od tego, do czego się przyzwyczailiśmy.

Każda z jego produkcji, począwszy od Czarownicy: Bajki ludowej z Nowej Anglii spotkała się z bardzo dobrymi ocenami od krytyków i publiczności. Nie były to wielkie, ogólnoświatowe hity pod względem box office, ale każdy z tych filmów na siebie zarobił. Nie inaczej będzie z Nosferatu, którego premiera w Polsce odbędzie się 21 lutego 2025 roku. Wcześniej debiutował m.in. w Stanach Zjednoczonych. Krytycy jednogłośnie ogłosili Nosferatu jednym z najlepszych filmów ubiegłego roku. W serwisie Rotten Tomatoes otrzymał od nich 85% pozytywnych opinii z wynikiem 7.6/10.

Oto najważniejszy filmy o wampirach. Je trzeba obejrzeć przed premierą Nosferatu

10 filmów, które poleca Robert Eggers

Jeśli podobają się Wam filmy Roberta Eggersa, to z pewnością zainteresuje Was lista tych, które on sam podziwia, a które wpłynęły na jego rozwój jako filmowca. Oto lista dziesięciu poleconych przez niego filmów.