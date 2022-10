Czarna Pantera 2, Black Adam i nowy hit Jamesa Camerona. Prognozy finansowe zapowiadają sukces

Źródło: 20th Century Studios

Firma analityczna Cinelytic opublikowała w Variety efekt swoich badań jesiennego box office, który wskazuje jednoznacznie, ile zarobią największe superprodukcje i dlaczego to właśnie Avatar: Istota wody będzie najbardziej dochodowym filmem tego okresu.

Avatar 2 - prognozy box office

Według ich analiz ostatecznie na rynku amerykańskim Avatar: Istota wody ma zebrać 649 mln dolarów. Jest to kwota mniejsza niż rekordowego Avatara, który ma 772 mln dolarów, ale nadal fantastyczny wynik, do którego mało który blockbuster jest w stanie docierać. Do tego szacują, że film zarobi 429,7 mln dolarów ze sprzedaży fizycznych nośników oraz dostępu do filmu w VOD. Z czasem mają też zarobić 214,2 mln dolarów ze sprzedaży praw do telewizji oraz platform streamingowych (aczkolwiek w tym przypadku w grę wchodzi tylko Disney+). Sumując, dzięki temu Avatar 2 ma przekroczyć miliard dolarów wpływów na samym rynku Ameryki Północnej.

Czarna Pantera 2 - prognozy box office

Ile osiągnie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu na rynku amerykańskim? Według szacunków film ostatecznie ma zebrać 423 mln dolarów. Jest to kwota mniejsza niż Czarnej Pantery, ale do listopada jeszcze dużo czasu, więc duży wpływ na ostateczny wynik będą mieć recenzje i opinie. Dzięki wpływom z fizycznych nośników, VOD ma zebrać 278,5 mln dolarów. Natomiast z praw do platform streamingowych oraz do emisji w telewizji ma zebrać 139,6 mln dolarów.

Black Adam - prognozy box office

Nowa superprodukcja DC na rynku amerykańskim ma ostatecznie zebrać 328 mln dolarów ze sprzedaży biletów do kin. To dobry wynik, który pozwoli producentom nie tylko na zwrot kosztów inwestycji. Z VOD i sprzedaży fizycznych nośników będzie to szacowana kwota 215,8 mln dolarów. Natomiast ze sprzedaży praw do telewizji i platform SVOD to 108,1 mln dolarów.

Na ten moment są to szacunkowe liczby firmy analitycznej. Rzeczywistość może to zweryfikować; wówczas filmy mogą zarobić więcej lub mniej. Do tego trzeba doliczyć wpływy z całego świata i pozostaje tutaj jeden wniosek: wszystkie trzy tytuły będą dużymi hitami komercyjnymi.

Zobacz także:

Lato w kinach - box office świat

Przypomnijmy sobie, jak do tej pory wyglądają zarobki w kinach na świecie.