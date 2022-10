The Walking Dead - najlepsze odcinki [RANKING]. To nie Disney. Ani jednego szczęśliwego zakończenia!

fot. AMC

Do zakończenia The Walking Dead zostało już tylko osiem odcinków. Do tej pory powstało 169 epizodów, które przez 12 lat dostarczyły widzom wielu emocji. Historia dobiega końca, a my postanowiliśmy przypomnieć sobie te odcinki, które najbardziej spodobały się fanom serialu.

Poniższy ranking najlepszych odcinków The Walking Dead powstał na podstawie zestawienia serwisu IMDb. Kolejność została ustalona według średniej oceny jego użytkowników. W galerii znajdują się zdjęcia przedstawiające kluczowe momenty danych epizodów, które pozwalają przypomnieć sobie, jakie wydarzenia miały w nich miejsce. W najlepszej dwudziestce znajdują się krótkie opisy. Czas na sentymentalną podróż, która przywoła wspomnienia o najlepszych wątkach i rozwiązaniach fabularnych. Które odcinki są waszymi ulubionymi i wywołały najwięcej emocji?

Uwaga! Niektóre zdjęcia przedstawiają drastyczne sceny.

The Walking Dead - ranking odcinków

60. Witajcie w grobowcach (3x16) - ocena 8,2

