Czarna Pantera 2 - fani chcą zastąpić Chadwicka Bosemana. Zależy im, by T'Challa został w MCU

Fot. Materiały prasowe

Czarna Pantera 2 musi zmierzyć się z wieloma trudnościami, w tym śmiercią odtwórcy głównej roli. Kevin Feige, prezes Marvel Studios, uprzedził, że produkcja uhonoruje pamięć zmarłego Chadwicka Bosemana i nie będą szukać kogoś, kto go zastąpi. Jego słowa potwierdził też producent filmu, Nate Moore. Jednak wygląda na to, że fani nie są do końca zadowoleni z tej decyzji. Prowadzą kampanię, by "uratować T'Challę" i zostawić bohatera w MCU. Uważają, że jego dziedzictwo powinno zacząć się z Chadwickiem Bosemanem - a nie z nim zakończyć.

fot. materiały prasowe

Fani w tym celu podpisują też petycję na stronie change.org, na której możemy przeczytać:

Jeśli Marvel Studios zdecyduje się na usunięcie T'Challi, będzie to kosztem widowni (szczególnie czarnych chłopców i mężczyzn), która mogła zobaczyć w nim swoje odbicie. Obejmuje to również miliony fanów, których ten bohater inspirował. Przez brak zmiany aktora, franczyza traci szansę na to, by dodać do swojego dziedzictwa jednego z najbardziej popularnych, czołowych czarnoskórych superbohaterów. Sposób #1 na zabicie legendy, to zaprzestanie opowiadania jej historii.

Feige i Marvel nie chcieli ponownego castingu do postaci T'Challi, ponieważ uważali rolę aktora za kultową. Postanowili dalej odkrywać bogaty świat Wakandy i szereg bohaterów, których pokazali w pierwszej Czarnej Panterze. Wśród są nich są między innymi księżniczka Shuri (Letitia Wright), Ramonda (Angela Bassett) czy Okoye (Danai Gurira). Powstaje też seria na Disney+, która pokazuje z bliska zaawansowane technologicznie, afrykańskie królestwo.

Czarna Pantera

Producent Nate Moore stwierdził też, że po śmierci Chadwicka Bosemana rozmowa na ten temat z reżyserem filmu przebiegła szybko; w przeciągu minut zdecydowali, że chcą rozwijać franczyzę bez T'Challi, ponieważ czuli, że jest trwale związany ze swoim pierwszym odtwórcą.

Z drugiej strony brat aktora, Derrick Boseman, miał powiedzieć TMZ, że Chadwick Boseman życzyłby sobie, by T'Challa wciąż kontynuował swoją podróż w MCU, ponieważ zdawał sobie sprawę, że ten bohater był o wiele większy niż on sam.

Czarna Pantera 2 ma zadebiutować na dużym ekranie 11 listopada 2022 roku. Chcielibyście zobaczyć w filmie kogoś innego w roli T'Challi, czy może nie wyobrażacie sobie bohatera bez Chadwicka Bosemana?

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

https://twitter.com/xMAJINKHANx/status/1475487193795809287

https://twitter.com/EmansReviews/status/1475519346663329796

https://twitter.com/itswinsomegrace/status/1475520760206610434

https://twitter.com/Ekie0/status/1475476774280736768

https://twitter.com/iCORNELIUST/status/1475502012217368578