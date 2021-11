Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - duża przeszkoda? Powrót aktorki na plan pod znakiem zapytania

Źródło: Marvel

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu może zmierzyć się z kolejnym opóźnieniem. Film tymczasowo wstrzymał produkcję w odpowiedzi na kontuzję Letity Wright, której doznała w sierpniu podczas sekwencji kaskaderskiej. Aktorka opuściła plan, by zająć się urazem w Londynie. Jednak ostatnie zmiany CDC mogą jeszcze bardziej spowolnić prace przy projekcie MCU. Agencja rządowa zdecydowała, że wszyscy odwiedzający Stany Zjednoczone, którzy nie są imigrantami albo obywatelami, muszą być w pełni zaszczepieni. Według The Hollywood Reporter Letita Wright nie jest zaszczepiona i jeśli to prawda, powrót aktorki na plan w USA stoi pod znakiem zapytania.

Letitia Wright, która wciela się w Shuri w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, ma za sobą kontrowersję z 2020 roku. Aktorka umieściła film na Twitterze, który później usunęła. Dotyczył antyszczepionkowych i transfobicznych teorii. Gwiazda później wydała oświadczenie, że jej intencją nie było nikogo skrzywdzić, tylko pokazać obawę przed składem szczepionki i tego, co chcemy umieścić w swoich ciałach.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu uhonoruje pamięć zmarłego Chadwicka Bosemana.