Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - kiedy w Disney+? Spekulacja o dacie

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu jest obecnie wyświetlana na ekranach kin. Trwa premierowy weekend. Wiemy jednak, że docelowo film trafi na platformę streamingową Disney+. Naturalnie obecnie jeszcze konkretnej daty nie ma, ale spekulacje mediów mogą sugerować, ile mniej więcej będzie trzeba poczekać na premierę.

Czarna Pantera - premiera w Disney+

Poprzednie sytuacje pokazały, że nie ma jednej sztywnej strategii dla premiery kinowego hitu w Disney+. Każda sytuacja wyglądała trochę inaczej, ale one sugerują nam możliwy scenariusz i stąd też spekulacje zaczynają mieć sens. Dla porównania Thor: miłość i grom pojawił się 62 dni po premierze w kinach, ale Doktor Strange w multiwersum obłędu zaledwie 47 dni po starcie w kinach. W czasach problemów z kinami pod koniec 2021 roku ten okres był dłuższy, więc Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni pojawi się 70 dni po, a Eternals 68 dni po.

Wszystko będzie zależeć od tego, ile Czarna Pantera 2 zarobi w box office i w jakim tempie. Wszyscy są zgodni, że film ma cały miesiąc na to, by zarabiać krocie bez żadnej konkurencji. Prym w kinach przejmie dopiero Avatar 2 już 16 grudnia. Dlatego w spekulacjach pada data 1 stycznia 2023 roku jako prawdopodobna premiera Czarnej Pantery 2 w Disney+. Chodzi o to, że gdy Avatar 2 przejmie kina, wpływy Black Panther 2 będą już minimalne i na niskim poziomie, dlatego więc ten termin wydaje się w spekulacjach idealny. Dziennikarz thedirect.com sugeruje też, że Marvel będzie chciał odczekać te około 70 dni od premiery i dać film 20 stycznia 2023 roku.

Najpewniej w grudniu poznamy odpowiedź na pytanie, kiedy Czarna Pantera 2 w Disney+. Na razie mamy jedynie teorie i spekulacje.

