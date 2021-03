Czarna Wdowa - czy premiera zostanie przesunięta? Wiemy, kiedy prawdopodobna decyzja

Marvel

Wszyscy czekają na to, by kina powróciły w pełni, a wraz z nimi wielkie hollywoodzkie superprodukcje, która są opóźniane od marca 2020 roku. Bob Chapek nie nastraja optymizmem, ale wiemy, kiedy możemy spodziewać się decyzji: w ostatniej chwili przed premierą filmu Czarna wdowa. Wszystko jest związane z dalszym rozwojem sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa.

Do tej pory Czarna Wdowa została opóźniona już kilka razy. Oryginalna premiera miała odbyć się w maju 2020 roku, ale najnowsza data to 7 maja 2021 roku. Największym problemem z ciągłym opóźnianiem kinowych filmów MCU jest to, że dotyczy to każdego tytułu. Jeśli Czarna Wdowa zostanie przesunięta, cała seria filmów również dostanie nową data. Marvel i Disney zapewniali, że chcą utrzymać kinowe premiery dla takich filmów, ale koniec końców mogą zmienić zdanie, jak rzeczywistość im nie pozwoli na wiele.

Tłumaczu, że muszą podchodzić do tego elastycznie. Chcą przede wszystkim sprawdzić, jak otwarcie kin w Nowym Jorku i Los Angeles wpłynie na zainteresowanie widzów, bo te dwa miasta są kluczowe we wpływach z kin w USA.