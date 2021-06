Czarna Wdowa - nowy fragment naśmiewa się z walecznej pozy Natashy

fot. materiały prasowe

Czarna wdowa była promowana w programie Jimmy'ego Kimmela. W nim też gościła Florence Pugh, czyli aktorka wcielająca się w Yelenę, siostrę Natashy. Pokazano fragment, w którym Yelena naśmiewa się z Czarnej Wdowy i jej kuriozalnej walecznej pozy. Czy udało im się trafnie wprowadzić scenę humorystyczną? Sprawdźcie i oceńcie sami. Fragment zaczyna się od 7:00 minuty.

Czarna Wdowa - fragment

Scarlett Johansson natomiast była przepytywana przez Total Film. Tematem rozmowy było jej pożegnanie z rolą Czarnej Wdowy.

- To zdecydowanie słodkogorzkie doświadczenie, ponieważ kocham moją marvelowską rodzinę. Zawsze nią pozostaną. Nigdy nie będę gotowa, aby nie być jej częścią, bo zawsze będzie mi towarzyszyć uczucie, że coś mnie omija.

Aktorka jest bardzo zadowolona i dumna z lat spędzonych z rolą Czarnej Wdowy.

- W każdej dziedzinie, zwłaszcza w aktorstwie zawsze lepiej pożegnać się, gdy jesteś na szczycie. Aby czuć się dobrze z tym doświadczeniem. To wspaniale. Czuję się z tego dumna, naprawdę. Zobaczymy, jak inni to ocenią, ale zawsze będę sobie chwalić to doświadczenie.

Czarna Wdowa - premiera w Polsce w lipcu 2021 roku tylko w kinach.