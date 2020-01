Czarna Wdowa - jest nowy opis fabuły filmu MCU. Natasza stawi czoło przeszłości

Fani MCU powoli przygotowują się już na premierę filmu Czarna wdowa. Choć do tego wydarzenia pozostało jeszcze kilka miesięcy, kampania promocyjna produkcji w ostatnich dniach przybrała na sile. Najpierw pokazano więc materiał z serii Special Look, teraz zaś udostępniono nowy, zaktualizowany opis fabuły. Nie znajdziemy w nim zbyt wielu tropów na temat samej ekranowej historii, jednak potwierdza on, iż Natasza będzie musiała skonfrontować się ze swoją przeszłością. W opisie wspomina się również o tajemniczej "sile", która nieustannie dąży do zatrzymania tytułowej heroiny.

Czarna Wdowa - opis fabuły

W napakowanym akcją thrillerze szpiegowskim od Marvel Studios, Czarnej Wdowie, Natasza Romanow aka Czarna Wdowa musi skonfrontować się z mrocznymi wątkami swojej przeszłości tuż po tym, jak związany z jej dawnymi działaniami niebezpieczny spisek wychodzi na światło dzienne. Ścigana przez siłę, która nie cofnie się przed niczym, by ją zatrzymać, Natasza musi uporać się ze swoją historią jako szpiega i rozbitymi relacjami, z których wycofała się na długo przed dołączeniem do Avengers.

Czarna Wdowa - zdjęcie

Czarna Wdowa wejdzie na ekrany kin 1 maja.