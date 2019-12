Czarna Wdowa - kiedy nowa zapowiedź? Znamy datę

Czarna wdowa to nowy film Marvel Studios, w którym w roli głównej powróci Scarlett Johansson. Akcja osadzona jest pomiędzy wydarzeniami z filmów Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów i Avengers: Wojna bez granic. Jakiś czas temu do sieci trafił zwiastun filmu Czarna Wdowa, który wyraźnie dał do zrozumienia, jakiego klimatu możemy oczekiwać po produkcji.

Zgodnie z nowymi informacjami, to nie koniec promocji Czarnej Wdowy w sieci w najbliższym czasie. Jak podaje portal Comic Book, nowej zapowiedzi możemy spodziewać się już niedługo, bowiem 13 stycznia. Uchwycony spot wideo, który można obejrzeć poniżej, zapowiada "ekskluzywny materiał" z nowego filmu - nie wiadomo, czy chodzi o kolejny oficjalny zwiastun czy coś innego. Wiadomo natomiast, że klip zadebiutuje podczas rozgrywek NCAA National Championship w USA.

W obsadzie filmu są także Florence Pugh, David Harbour, William Hurt i Rachel Weisz. Za kamerą stoi Cate Shortland, a autorami scenariusza są Ned Benson oraz Jac Schaeffer.

Czarna Wdowa - premiera 1 maja 2020 roku.