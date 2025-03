Thunderbolts* - pierwsze spojrzenie na kostium arcypotężnego Sentry'ego! Wyciek zdjęć figurki

Marvel

Kampania promocyjna filmu Thunderbolts* rozkręca się na dobre - właściwie nie ma dnia, by do sieci nie trafiały kolejne materiały marketingowe związane z nadchodzącą i cieszącą się coraz większym zainteresowaniem produkcją Kinowego Uniwersum Marvela. Tym razem, po - być może - kontrolowanym wycieku zdjęć, mamy okazję przyjrzeć się figurkom Funko POP, pokazującym m.in. kostium potężnego Sentry'ego.

W pełnym zwiastunie Thunderbolts* z Super Bowl postać, w którą wcieli się Lewis Pullman, pojawiła się dosłownie na chwilę; to właśnie Robert Reynolds aka Sentry (czy raczej jego mroczne ego, The Void) urwał ramię Bucky'ego Barnesa, by później wyrzucić przez okno Red Guardiana. Choć nie zobaczyliśmy jego kostiumu, z innych teaserów można było wywnioskować, że strój będzie, podobnie jak w komiksach, żółto-niebieski.

Ten fakt potwierdzają zdjęcia figurek Funko POP z filmu Thunderbolts*, które do sprzedaży w USA mają trafić już jutro:

Thunderbolts* - figurki Funko POP Zobacz więcej

Amerykańskie portale popkulturowe podkreślają, że firma Funko w ostatnim czasie ma na koncie sporo spoilerów związanych z MCU. Najnowszym z nich było ujawnienie obecności Śmierci i Wiccana w serialu To zawsze Agatha.