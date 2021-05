Czarna Wdowa i inne - w kinie czy w domu? Badania wskazują wybór Amerykanów

Disney

Nowe badania zostały przeprowadzona przez firmę Whip Media na grupie 1904 konsumentów w przedziale wiekowym 13-54. Ma to dać pogląd, jakiego wyboru chcą dokonać Amerykanie w kwestii nadchodzących premiery wielkich hollywoodzkich filmów. Nie wiadomo czemu, ale na liście zabrakło filmu Szybcy i wściekli 9.

Czarna wdowa jest na prowadzenia, bo 68% respondentów twierdzi, że wolałaby ten film obejrzeć w kinie pomimo ogłoszonej premiery hybrydowej, bo jednocześnie w USA trafi on do Disney+. Oznacza to, że w tym przypadku te 32% osób chcących obejrzeć w domu, będą mogli tego wyboru swobodnie dokonać. Na czele stawki jest oczywiście też Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, czyli kolejny wrześniowy tytuł MCU. 64% respondentów też woli obejrzeć go w kinie. To może wskazywać, że filmy Marvela, zgodnie z oczekiwaniami, dadzą sporo ruch kinom nie tylko w USA.

Jak wyglądają inne tytuły? Oto ile procent respondentów woli je obejrzeć w kinie. Co ważne, jedynie Ciche miejsca 2 z tych tytułów ma premierę tylko w kinach. Reszta będzie równocześnie dostępna w USA na VOD.