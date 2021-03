Czarna Wdowa na dobrej drodze do majowej premiery. Bob Chapek potwierdza

Disney/Marvel

Czarna wdowa miała otworzyć 4. fazę Kinowego Uniwersum Marvela już w maju zeszłego roku, ale ze względu na pandemię koronawirusa, premiera musiała zostać przesunięta. Nowy termin przypada na maj 2021 roku, chociaż tutaj też pojawiają się liczne wątpliwości. Podczas spotkania inwestorów Disneya, dyrektor generalny Bob Chapek potwierdził jednak, że premiera filmu wciąż planowana jest na 7 maja w kinach. Nie ma więc na razie tematu zmiany tego stanu rzeczy.

Coraz lepiej wygląda sytuacja w USA jeśli chodzi o otwieranie się kin, zatem jest duża nadzieja, że Marvel Studios i Disney nie chcą kolejnych przesunięć, które oznaczałyby przesunięcie wszystkich produkcji w kalendarzu. Jeśli ostatecznie zdecydują się na rozpoczęcie ofensywy produkcjami z 4. fazy, powinniśmy niedługo otrzymać zwiastun film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, który zadebiutować ma 9 lipca 2021 roku.

W obsadzie Czarnej Wdowy w głównej roli zobaczymy Scarlett Johansson, zaś w obsadzie są także: Rachel Weisz, Florence Pugh, David Harbour, O.T. Fagbenie i Ray Winstone. Reżyserką projektu jest Cate Shortland.