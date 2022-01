Czarna Wdowa - film był piracony na potęgę. To miliony dolarów strat dla Disneya

fot. Materiały Prasowe

Czarna wdowa to film MCU z 2021 roku, który miał premierę hybrydową, czyli trafił jednocześnie do kin oraz do platformy Disney+ w krajach, w których była ona dostępna. Był on tam dostępny za dodatkową kwotę 29,99 dolarów. Według informacji portalu Deadline to wygenerowało gigantyczne zainteresowanie na stronach pirackich. Ich źródła donoszą, że od premiery filmu w lipcu 2021 roku do sierpnia spiracono go 20 mln razy, więc oszacowano, że to przyniosło Disneyowi aż 600 mln dolarów strat. Tyle bowiem mogliby zarobić, jeśliby ci widzowie obejrzeli film z legalnego źródła.

Film miał budżet 200 mln dolarów. Ze sprzedaży biletów do kin przyniósł 379,6 mln dolarów z całego świata. Pamiętajmy, że z tego tylko określony procent idzie do kieszeni producentów. Według szacowanych danych, do których dotarł Deadline, wpływy ze sprzedaży w Disney+ wyniosły 267,7 mln dolarów. Dla porównania pozostałe dwie premiery hybrydowe Disneya, czyli Cruella oraz Wyprawa do dżungli zebrały w Disney+ odpowiednio: 183 mln dolarów i 140,1 mln dolarów.

Wysokie spadki w box office

W analizie Deadline czytamy, że premiery hybrydowe Disneya zanotowały średnio 57% spadku frekwencji w drugim tygodniu wyświetlania. W przypadku tytułów Warner Bros. to średnio 58%, aczkolwiek tutaj dużo tytułów miało wysokie spadki na poziomie 60% i 70%. Średnią zaniżyły Wcielenie (50%), Ci, którzy życzą mi śmierci (30%) oraz King Richard: Zwycięska rodzina (40%).

