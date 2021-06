Czarna Wdowa - spot pokazuje Taskmastera i jego armię

fot. Marvel Studios // Disney

Nowy spot filmu Czarna wdowa jest poświęcony głównemu złoczyńcy zwanemu Taskmaster. W tle słyszymy głos Jeleny (Florence Pugh), która zapowiada, że może on naśladować zdolności każdego, kogo zobaczył na własne oczy. Do tego wyjawia, że dowodzi on armią Czarnych Wdów. Jedno ujęcia pokazuje też Natashę z jego perspektywy.

Przypomnijmy, że Czarna Wdowa po roku opóźnienia premiery ostatecznie pojawi się w lipcu 2021 roku. Marvel Studios oraz Disney zdecydowali się na dystrybucję hybrydową. Superprodukcja MCU pojawi się w platformie Disney+ w usłudze Premier Access, za którą trzeba dodatkowo dopłacić. Oczywiście w krajach, w którym serwis streamingowy jest dostępny. Obok tego równolegle będzie premiera w kinach w krajach, w których będą one otwarte.

Czarna Wdowa - spot

W obsadzie są Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz i David Harbour. Premiera 9 lipca 2021 roku