Czarna Wdowa - kim jest Taskmaster? Aktor mógł wyjawić jego tożsamość

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wczoraj do sieci trafił finałowy zwiastun filmu Czarna wdowa - w materiale istotną rolę odgrywa złoczyńca znany jako Taskmaster. Od dłuższego czasu fani MCU zastanawiają się nad tym, jaka jest prawdziwa tożsamość tego naśladującego gestykulację, mimikę i sposób walki przeciwników antagonisty. Na tym polu przedstawiano już wiele spekulacji, jednak wygląda na to, że uciął je O.T. Fagbenle, którego rola w produkcji nie została jak do tej pory ujawniona.

Aktor przedstawiając na swoim koncie na Twitterze zdjęcie portretowanej przez siebie postaci użył bowiem dwóch wymownych hasztagów: #Mason i #TM. Amerykańskie portale popkulturowe nie mają wątpliwości, że w ten sposób ujawnił on, iż grany przez niego tajemniczy Mason okaże się po prostu Taskmasterem. Taki obrót spraw wydawał się prawdopodobny od momentu dołączenia Fagbenle'a do obsady. Tylko niektórzy miłośnicy Kinowego Uniwersum Marvela przekonują jeszcze, że pod maską złoczyńcy będzie ukrywać się postać, którą sportretuje Ray Winstone.

Actor @OTFagbenle's recent Tweet about the new #BlackWidow trailer seemingly points to his portrayal of Taskmaster in the film! pic.twitter.com/OpwqtItRoA

