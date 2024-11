Czarnoksiężnik z Oz - kultowe buty Dorotki trafiły na aukcję. Cena może szokować

fot. materiały prasowe

Pantofle, które na ekranie nosiła Judy Garland w musicalu Czarnoksiężnik z Oz z 1939 roku, będą wystawione na sprzedaż w Heritage Auctions. Ich obecna cena wynosi 812 500 dolarów. Należy jednak doliczyć do tego opłatę, jaką uiszcza zwycięzca na rzecz domu aukcyjnego - z nią kwota wzrasta do 1 015 625 dolarów.

Istnieją tylko cztery pary słynnych rubinowych pantofelków Dorotki, które pojawiły się w najbardziej ikonicznych scenach Czarnoksiężnika z Oz. Teraz dwa buty trafiły na aukcję. Co ciekawe, pochodzą z dwóch różnych kompletów. Sprzedawca zapewnia jednak, że:

Razem to główna para butów, którą nosiła Judy Garland przez większość filmu, łącznie z kilkoma najbardziej kultowymi scenami.

Warto zauważyć, że ta para butów miała przygody także po zakończeniu zdjęć do Czarnoksiężnika z Oz. Michael Shaw kupił ją na legendarnej już aukcji MGM, podczas której studio sprzedało masę rekwizytów. Były wystawiane do oglądania w całym kraju, aż skradziono je z wystawy Judy Garland Museum w 2005 roku. Odnaleziono je dopiero w 2018 roku i jak informowały media, za rabunek odpowiedzialny był starzejący się już gangster, który był pewien, że pantofelki są pokryte prawdziwymi klejnotami. Aukcja, która ma odbyć się teraz, to kolejny rozdział w ich szalonej historii.

Aukcja potrwa do 7 grudnia, a tak jak wspomnieliśmy wyżej, aktualnie przedmiot jest wyceniony na ponad milion dolarów.