Najlepsze sceny z serii Mission: Impossible. Nurkowanie, helikoptery i wspinaczki po wieżowcach

Paramount Network w marcu 2025 roku świętuje swoje 10. urodziny. Platforma z tej okazji przygotowała obszerną ofertę największych kinowych hitów, w której skład wejdą zarówno blockbustery, które niedawno można było oglądać w kinach, ale też produkcje sprzed lat, które cieszą się obecnie statusem kultowych. Nie można też zapomnieć o konkursie, który jest spełnieniem marzeń wszystkich kinomaniaków. Paramount Network oferuje bowiem zwycięzcom konkursu wyjazd do Los Angeles i wycieczkę po Paramount Studios. To właśnie tam powstawała ikoniczna już seria filmów akcji, czyli Mission: Impossible. Przed premierą ósmej części z serii warto wrócić do tych, które były wcześniej - nie tylko w ramach odświeżenia fabuły, przypomnienia sobie postaci, ale też po to, by znów cieszyć oczy sekwencjami, które powodowały opad szczęki. Najlepszym miejscem do zrobienia tego będzie Paramount Network.

Już od wielu dekad twarzą tej legendarnej serii jest Tom Cruise, a losy jego bohatera, Ethana Hunta, śledzimy od 1996 roku. Plotki głoszą, że nadchodząca ósma część będzie tą ostatnią. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości jeszcze zobaczymy postaci z tej franczyzy. Ostatecznie nic nie zostało oficjalnie potwierdzone.

Najlepsze sceny z serii Mission: Impossible

Seria miała swoje wzloty i upadki. Później Cruise zredefiniował markę i postawił jeszcze większy nacisk na szalone wyczyny kaskaderskie i widowiskową akcję opartą na efektach praktycznych oraz swoim niesamowitym wyszkoleniu. Aktor wisiał na skrzydle lecącego samolotu, samodzielnie prowadził helikopter, pobijał rekordy we wstrzymywaniu oddechu pod wodą, a także popisywał się na motocyklu – a to tylko parę przykładów szalonych możliwości Toma.

Toma Cruise'a boi się sama śmierć, a aktor często zaglądał jej w oczy na planach swoich filmów. Dziś postanowiliśmy przyjrzeć się scenom, które najbardziej zapadły nam w pamięć.