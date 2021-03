Czarne kobiety portretowane w kinie jako bystrzejsze niż białe? Tego dowodzą badania

fot. HBO

Sposób, w jaki kino i telewizja portretuje czarnoskóre kobiety, uległ zmianie. Najnowsze badania dowodzą, iż wspomniane bohaterki częściej przedstawiane są jako przedstawicielki środowisk naukowych czy wykonujące zawody techniczne. Organizacja Geena Davis Institute on Gender in Media wskazuje jednak, że dyskryminacja ze względu na kolor skóry wciąż istnieje.

Przeprowadzone badania dowodzą, iż czarnoskóre kobiety oraz nastolatki mają w kinie liczną reprezentację. Czarne kobiety, które stanowią 6,5% społeczeństwa USA, w kinie stanowią 6,1% wszystkich postaci, zaś w kinie familijnym czarnoskóre bohaterki to 5,7% głównych bohaterów. Częściej niż białe kobiety są też przedstawiane jako liderki i częściej pracują w środowiskach naukowych, technologicznych, inżynierskich czy matematycznych. Czarnoskóre bohaterki są również portretowanie jako inteligentniejsze niż białe kobiety czy kobiety o innych kolorach skóry.

Badania wykryły jednak, że w 80% przypadków skóra czarnych filmowych bohaterek ma lekki lub średni odcień, co uznano za wciąż istniejący przejaw dyskryminacji na podstawie koloru skóry. Zauważono również, że większość czarnych kobiet w kinie i telewizji nosi fryzury zgodne z zachodnimi standardami piękna, które stoją w sprzeczności do ich naturalnych fryzur. Nie dotyczy to jednak takich seriali jak Niepewne, Czarno to widzę, and Drodzy biali!, gdzie ukazano naturalną urodę kobiet.