Tina - zwiastun dokumentu HBO o Tinie Turner, królowej rocka

Tina będzie kolejnym filmem dokumentalnym w ofercie HBO o gwieździe muzyki. Tina przedstawi historię Tiny Turner, słynnej piosenkarki, która zasłynęła takimi przebojami jak What's Love Got To Do With It, Simply the Best czy GoldenEye.

Zwiastun pokazuje nam samą Turner, która zaczyna od wypowiedzi na temat swojej matki i powraca wspomnieniami do dzieciństwa. W dokumencie zobaczymy wiele archiwalnych materiałów oraz sporą ilość wywiadów z gwiazdą. Zobaczcie zwiastun produkcji:

Premiera 27 marca na HBO.