HBO GO - premiery na marzec 2021. Nowe filmy i seriale w serwisie - lista tytułów

Premiery HBO GO na marzec 2021 wyglądają dość atrakcyjnie. Największym wydarzeniem będzie jednak premiera filmu Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, który w USA została stworzona przez HBO MAX. Nie jest to ten sam film co widzieliśmy w kinie w 2017 roku, ponieważ Joss Whedon przejął ten projekt i dokręcił 3/4 scen podczas bardzo drogich dokrętek. Wersja Snydera będzie więc w większości kompletnie innym filmem z niewielką częścią wspólną oraz innym stylem wizualnym. W obsadzie między innymi Ben Affleck, Jason Momoa, Henry Cavill, Gal Gadot, Ben Affleck, Ezra Miller czy Amy Adams.

Z nowości serialowych ciekawie zapowiada się produkcja HBO Max zatytułowana Pokolenie. Jest to opowieść o grupie młodych ludzi szukających swojego miejsca w życiu, eksplorujących własną tożsamość i seksualność. Pojawią się również nowe sezony seriali Rodzice, Miasto na wzgórzu oraz Mayans MC.

Z rzeczy nie będących produkcjami oryginalnymi HBO najlepszą wiadomością będzie wprowadzenie Śródziemia do HBO GO. Obie trylogie, czyli Władca Pierścieni oraz Hobbit w ofercie. Co ważne - Hobbit w dwóch wersjach - kinowej oraz rozszerzonej reżyserskiej. Z klasyków pojawi się też trylogia Ojciec chrzestny.

Jak donosi HBO w ofercie platformy znajduje się ponad 800 filmów i ponad 300 seriali.

HBO GO - najciekawsze premiery na marzec 2021

Allen kontra Farrow - serial dokumentalny

HBO GO - marzec 2021