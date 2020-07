Czarodziejka z Księżyca przedstawia... oficjalną linię sukien ślubnych i smokingów

fot. Toei Animation

Czarodziejka z Księżyca to kultowy serial anime z lat 90., który cieszył się także w Polsce ogromną popularnością. Główną bohaterką jest Usagi Tsukino, uczennica drugiej klasy liceum, która pewnego dnia spotyka czarnego kota imieniem Luna, który przemienia ją w Czarodziejkę z Księżyca. Jej misją jest znalezienie Srebrnego Kryształu.

Anime na podstawie popularnej mangi pozostaje faworytem fanów dekady po swoim debiucie. Kolejne wersje adaptacji mangi, cosplaye i gadżety to jedno - teraz światło dzienne ujrzy... oficjalna linia strojów ślubnych.

Tę eteryczną, inspirowaną serią linię tworzy Mariarosa, japońska marka modowa, która współpracowała z twórcą Czarodziejki, Naoko Takeuchi, by zaprojektować te magiczne stroje. Linia obejmuje sześć różnych sukienek i kilka smokingów (wiadomo - Tuxedo Mask).

Warto dodać, że stroje nie są na sprzedaż - będą za to dostępne w wypożyczalniach w Japonii, specjalnie po to, by ubarwić dzień zaślubin prawdziwych fanów. Zobaczcie, jak prezentują się suknie i smokingi:

Czarodziejka z Księżyca - smoking