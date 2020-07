Nowe LEGO dla dorosłych - oto LEGO Art

LEGO oficjalnie ogłosiło nowy typ zestawów przeznaczonych dla starszych odbiorców. Będą one składać się z 2900 do 3400 elementów, z których będzie można ułożyć mozaiki. Każda mozaika zostanie skomponowana z podstaw połączonych elementami Technic, które ustabilizują strukturę. Nabywcy otrzymają też dostęp do... specjalnego podcastu do słuchania podczas budowy. Zestawy w sklepach LEGO mają pojawiać się od 1 sierpnia 2020 roku, a ich cena będzie wynosić w okolicach 120 euro/120 dolarów/115 funtów.

Elementy w zestawach umożliwią ułożenie trzech (lub więcej) różnych mniejszych mozaiek, lub jednej większej, złożonej z całości. Zobaczcie przykładowe zestawy:

Lego Art