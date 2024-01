Czas krwawego księżyca online - kiedy w platformie streamingowej? Apple TV+ podało datę!

Źródło: materiały prasowe

Apple TV+ oficjalnie ogłosiło, że Czas krwawego księżyca w reżyserii Martina Scorsese będzie dostępny w platformie streamingowej już 12 stycznia. Każdy, kto ma subskrypcje serwisu, będzie mógł normalnie tę świetnie ocenianą produkcję obejrzeć. Następuje to miesiąc po tym, jak film trafił do sprzedaży w serwisach VOD, w których można było zakupić dostęp do wersji cyfrowej lub wypożyczyć go na 48 godzin. Tam trafił 46 dni po premierze w kinach, w których miał być wyświetlany na wyłączność przez maksimum 45 dni.

Przypomnijmy, że jest to film oryginalny wyprodukowane i sfinansowany przez Apple Original Films, więc docelowo miał on mieć premierę w serwisie streamingowym Apple TV+.

Choć produkcja zebrała fantastyczne recenzje widzów i krytyków, poniosła porażkę w kinach, ponieważ mało kto go obejrzał. Czas krwawego księżyca zebrał 156,3 mln dolarów przy 200 mln dolarów budżetu, To jednak nie interesuje Apple'a, bo ich celem było stworzenie jakościowego projektu, który byłby wizytówką ich platformy.

Czas krwawego księżyca online – zwiastun

Czas krwawego księżyca – opis fabuły

Na początku XX wieku plemię północnoamerykańskich Indian Osagów niemalże z dnia na dzień doszło do ogromnej fortuny, dzięki odkryciu na zamieszkiwanych przez siebie terenach złóż ropy naftowej. Pochodzące z wydobycia płynnego "złota" astronomiczne sumy i wizja oszałamiającego bogactwa jak magnes przyciągały różnych ludzi. Biali ludzie bez skrupułów nie tylko wykorzystywali, naciągali i okradali posiadaczy praw do złóż, ale w skrajnych, nierzadkich przypadkach uciekali się do mordowania członków plemienia Osagów, by zawłaszczyć ich majątek. Przedstawione w filmie "Czas krwawego księżyca” wydarzenia, oparte na prawdziwej historii związku Ernesta Burkharta (Leonardo DiCaprio) i Mollie Kyle (Lily Gladstone), pokazują jak miłość i zdrada przeplatają się w fascynującej wielkoekranowej narracji.