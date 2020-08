Czego Teoria Wielkiego Podrywu uczy o nauce? Książka już w sprzedaży

CBS

Zastanawialiście się kiedyś czy pomysły Sheldona, Leonarda i spółki (czyli bohaterów serialu Teoria wielkiego podrywu), nawet te najbardziej szalone, mają swoje uzasadnienie w nauce? Zorientować się w tym pomoże wydana dziś książka Teoria Teorii wielkiego podrywu.

W książce tej autor, Mark Blake, stara się przeanalizować, oczywiście z przymrużeniem oka, mniej lub bardziej szalone pomysły bohaterów. Z Teorii teorii wielkiego podrywu można się między innymi dowiedzieć:

• Wszystkiego, co zawsze chciałeś wiedzieć o fizyce, flagach i science fiction, ale bałbyś się o to zapytać doktora Coopera!

• Dlaczego Sheldon uznał, że na imprezę kostiumową warto przebrać się za efekt Dopplera, a Raj wybrał strój nordyckiego boga Thora?

• Do kogo powinien zadzwonić Howard, gdyby skonstruowany przez niego łazik natrafił na Marsie na kosmitów?

• Czy Leonard naprawdę musi się obawiać, że w wyniku nieudanej teleportacji powstanie wielu Sheldonów?

Tak prezentuje się okładka i opis książki Teoria teorii wielkiego podrywu:

Źródło: Znak

A co było dalej? Cyjanobakterie zaczęły produkować tlen, neandertalczycy wynaleźli narzędzia, ludzkość zbudowała piramidy i Wielki Mur Chiński. Starożytni Grecy zauważyli, że obiekty na niebie się poruszają, i nazwali je planetami. Kopernik wstrzymał słońce, Newton oberwał w głowę jabłkiem, a Einstein… co właściwie zrobił Einstein?

Uwielbiasz Teorię wielkiego podrywu, ale kiedy słyszysz o liniach Fraunhofera, spektroskopii atomowej czy dysku protoplanetarnym, czujesz się jak Penny na lekcji fizyki z Sheldonem Cooperem? Kiedy ktoś zaczyna rozmowę o ostatnim sezonie Doktora Who albo pyta, czy twoim zdaniem orkowie poradziliby sobie podczas bitwy pod Gettysburgiem, milkniesz jak Raj Koothrappali w towarzystwie kobiet? W takim razie ta książka jest dla Ciebie!!

Teoria teorii wielkiego podrywu od dzisiaj dostępna jest w przedsprzedaży w sklepie wydawnictwa Znak. Do powszechnej sprzedaży książka trafi 2 września.