Czekacie na WandaVision? Ten serial wizualnie może przyćmić wszystkie filmy MCU

fot. Disney+

Nowe wywiady na temat serialu WandaVision mogą zaskoczyć fanów MCU, którzy śledzą promocję serialu produkowanego dla Disney+. W końcu marketing podkreślał dziwność i specyficzność historii, całkowicie omijając jego widowiskową warstwę. A to sugerowało, że nie będzie to tak efektowna produkcja, jak kinowe widowiska ze świata Avengers.

Paul Bettany (Vision) w rozmowie z Total Film zdradził, że ten serial w skali będzie naprawdę wielki.

- W WandaVision jest więcej scen z efektami specjalnymi, niż w Avengers: :Koniec gry - mówi aktor.

Natomiast Matt Shakman, reżyser serialu dodał, że choć Kevin Feige nalegał, by WandaVision była czymś kompletnie innym od tego, co do tej pory pokazywano w MCU, to nadal ma być widowisko w stylu Marvela. Zapowiada, że serial ma mieć jedne z najbardziej widowiskowych scen akcji w historii MCU. Dość odważne stwierdzenie, które na pewno podbuduje oczekiwania.

WandaVision - premiera 15 stycznia 2021 w Disney+.