Czerwona nota 2 i 3: podano datę rozpoczęcia zdjęć. Spekulacje o premierze

źródło: Netflix

O tym, że Czerwona nota doczeka się kolejnych części, było wiadome już w styczniu 2022. Przekazano wówczas do mediów, że zarówno Czerwona nota 2, jak i Czerwona nota 3 będą kręcone w tym samym czasie. O terminie rozpoczęcia prac na planie decydować miał grafik głównych gwiazd - Dwayne'a Johnsona, Ryana Reynoldsa oraz Gal Gadot. Już teraz wiadomo, kiedy to nastąpi. Production List ujawniło, że zdjęcia do dwóch filmów rozpoczną się 2 stycznia 2023 roku.

Czerwona nota 2 i 3 - premiera

Na ten moment nie są znane oficjalne dane odnośnie daty premiery filmów. Niemniej jednak ogłoszenie terminu zdjęć, daje możliwość na pewne obliczenia. Według portalu The Direct prawdopodobnym jest, że Czerwona nota 2 może zadebiutować latem 2024 roku. Biorąc pod uwagę długość i sposób kręcenia produkcji, możliwe jest, że prace do obydwu części Czerwonej noty będą trwały przez większość 2023 roku. Jednak wypuszczenie sequela latem 2024 (o ile pozwoli na to postprodukcja) byłoby standardowym posunięciem dla Netflixa. Jest to typowy czas dla filmów wysokobudżetowych serwisu.

Jeśli Czerwona nota 2 nie pojawi się latem 2024 roku, innym prawdopodobnym posunięciem jest wydanie filmu w okolicach listopada, czyli w tym samym czasie, w którym premierę miała pierwsza produkcja z 2021.

Film Czerwona nota dostępny na Netflixie.