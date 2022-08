Czerwona Sonja - Sacha Baron Cohen odmówił roli złoczyńcy. Kogo mógł zagrać?

materiały prasowe

Przy jednej z wersji filmu Czerwona Sonja informowaliśmy o plotce związanej z antagonistą. Wówczas mówiono, że do tej roli zatrudniony zostanie Sacha Baron Cohen. Według Heat Vision twórcy w istocie go chcieli. Zaproponowano mu rolę niedługi czas po nominacji do Oscara za film Proces Siódemki z Chicago z 2020 roku. Za rolę czarodzieja Kulana Gatha mógł dostać 7 mln dolarów. Według dziennikarzy aktor jednak nie był zainteresowany projektem i odmówił. Potem ta wersja projektu rozleciała się jak domek z kart, gdy reżyser z niego zrezygnował. Kulan Gath to znana postać z historii o Conanie Barbarzyńcy. W ogłoszeniu obsady nie ma go na liście, więc najwyraźniej przy kolejnej wersji scenariusza ta postać została z niej usunięta.

Czerwona Sonja - co wiemy?

Aktualna wersja filmu już ma zielone światło na realizację. Autorami scenariusza są Joey Soloway i Tasha Huo. Za kamerą ma stanąć M.J. Bassett, który ma doświadczenie w filmach fantasy ze świata stworzonego przez Roberta E. Howarda. Ma na koncie dobrze oceniany film Solomon Kane: Pogromca zła.

Tytułową rolę zagra Matilda Lutz. W obsadzie są także Wallis Day (jako Annisia), Robert Sheehan (Draygan), Michael Bisping (Hawk), Martyn Ford (generał Karlak), Eliza Matengu (Amarak), Manal El Feitury (Ayala) i Katrina Durner (Saevus).

Czerwona Sonja - data premiery nie jest znana.