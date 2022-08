Furiosa - Chris Hemsworth nie do poznania. Kolejne zdjęcia świetnie pokazują metamorfozę aktora

fot. Marvel

Do tej pory widzieliśmy dość niewyraźne zdjęcia z planu widowiska Furiosa, które były robione słabym sprzętem z przyjaczki. W końcu fotografowie polujący na foty z planu dostali się na miejsce i dzięki temu w końcu możemy zobaczyć w pełnej krasie, jak Chris Hemsworth przeobraził się w złoczyńcę zwanego Dementus. Wcześniej można było dostrzec podobieństwa do Thora z Avengers: Koniec gry, ale teraz widać, że charakteryzacja na twarzy wiele zmienia w wyglądzie aktora, którego na tych fotkach nie da się rozpoznać. Widzimy też jego ogromny samochód.

Co ciekawe, jest to jego druga w ostatnim czasie rola czarnego charakteru w filmie. Przeważnie jest znany fanom jako superbohater MCU, ale i w innych filmach zazwyczaj brał pozytywne role. Widzieliśmy go w roli złoczyńcy w filmie Netflixa Pajęcza głowa.

Mad Max: Furiosa - zdjęcia z planu

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Chris Hemsworth Brasil (@chrishbrasil)

https://twitter.com/hemsworthours/status/1562924797075619840

https://twitter.com/madmaxbible/status/1563100278496251904

Furiosa - opis fabuły

Gdy świat upadł, młoda Furiosa zostaje porwana z Zielonego Miejsca Wielu Matek i wpada w ręce wielkiej hordy motocyklistów dowodzonej przez Warlorda Dementusa. Przemierzając Pustkowia natrafiają na Cytadelę, której przewodzi Immortan Joe. Podczas wojny dwóch Tyranów o dominację, Furiosa musi przetrwać wiele prób, przygotowując środki na znalezienie drogi do domu.

Tytułową rolę gra Anya-Taylor Joy, która przejmuje rolę Furiosy po Charlize Theron. Premiera filmu 24 maja 2024 roku.

