Władca Pierścieni - "prawdziwi" fani Tolkiena okrutnie hejtowali film Jacksona. Te zarzuty Was zaskoczą

Peter Jackson był ostro hejtowany za to, że jest kiepskim reżyserem (przed Władcą Pierścieni zrobił niskobudżetowe horrory) oraz za to, że śmie wprowadzać zmiany w tym, co stworzył Tolkien. Zarzucano mu świętokradztwo, chęć zysku i brak znajomości książek. Internauci uważali, że skoro Tolkien stworzył coś tak szczegółowo, to nie powinno to być zmieniane na potrzeby filmów. Pojawiały się nawet groźby śmierci wobec Jacksona.