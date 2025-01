Demi Moore przed Substancją prawie skończyła karierę aktorską. Co było powodem?

Zanim Demi Moore powróciła na dobre do świadomości szerokiej publiczności, święciła swoje sukcesy głównie w latach 80. i 90. To w tamtym okresie była prawdziwą gwiazdą Hollywood, która brała udział w wielkich hitach, będąc nominowaną za rolę między innymi w filmie Uwierz w ducha. Mimo sukcesu z czasem zaczęło być jej coraz mniej w rozmaitych produkcjach, a za wielki powrót można uznać Substancję z 2024 roku, która przywróciła blask reflektorów na znaną aktorkę.

Demi Moore w rozmowie z Los Angeles Time opowiedziała o tym, dlaczego jej kariera wyglądała tak, a nie inaczej.

Przeszłam przez okres, kiedy nie potrafiłam odnaleźć dla siebie żadnego miejsca. Materiały, które dostawałam nie były ani złe ani świetne. Wtedy do głowy przyszło mi pytanie: "Czy to już koniec tej części mojego życia? Czy już zrobiłam tutaj wszystko, co miałam do zrobienia?" Wtedy zrozumiałam, że jeśli nie potrafiłam od razu znaleźć odpowiedzi na to pytanie, to powinnam się skoncentrować i jej poszukać.

Co ciekawe, kiedy tylko zrobiłam tę przemianę, dwa tygodnie później Substancja wylądowała na moim biurku jako scenariusz. To był pierwszy materiał od bardzo dawna, który mnie poruszył.