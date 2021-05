Czerwona Sonja - który komiks podstawą filmu? Scenarzystka serii pracuje przy projekcie

fot. materiały prasowe

Prace nad filmem Czerwona Sonja trwają od miesięcy. 5 maja 2021 roku Gail Simone, autorka komiksu o bohaterce z 2013 roku, który osiągnął wielką popularność, zdradziła na Twitterze, że pracuje od początku przy superprodukcji w roli konsultantki.

To też może być sugestia, że właśnie komiks Simone będzie podstawą filmowej opowieści. Autorka opowiadała o początkach Czerwonej Sonji, więc brzmi to jak najbardziej prawdopodobny scenariusz na kinowe widowiskowe mające aspiracje do początku kinowej serii. W innych komiksowych fabułach była to w pełni ukształtowana bohaterka.

Joey Soloway wyreżyseruje film na podstawie scenariusza Tashy Huo. W tytułowej roli zobaczymy Hannę John-Kamen, znaną z serialu Killjoys oraz filmu Ant-Man i Osa.

Przypomnijmy, że Czerwona Sonja oryginalnie została tworzona przez Roya Thomasa i Barry'ego Windsora-smitha w latach 70. w komiksach Marvela o Conanie Barbarzyńcy. Potem bohaterka dostała swoją pierwszą serię komiksową, a przez lata doczekał się ich o wiele więcej.

Czerwona Sonja jest w planach od lat, ale dopiero teraz wydaje się bliska realizacji. W 1985 roku powstał film Czerwona Sonja, w którym tytułową rolę grała Brigitte Nielsen.