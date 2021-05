The Green Knight - plakaty filmu fantasy na podstawie legend arturiańskich

fot, materiały prasowe

The Green Knight to opowieść o Sir Gaiwanie, rycerzu Króla Artura, którego odwaga i honor są poddane sprawdzianowi przez jedną z najbardziej tajemniczych postaci arturiańskiej mitologii. W tej interpretacji Gawain jest nierozważny i upartym bratankiem króla Artura, który wyrusza na wyprawę, aby stawić czoło tajemniczemu zielonemu rycerzowi. Jest on gigantyczny wojownikiem o skórze w kolorze szmaragdu. Po drodze Gawain zmierzy się w duchami, olbrzymami, złodziejami i innymi niebezpieczeństwami.

Za sterami stoi David Lowery, reżyser tak docenianych filmów jak Wydarzyło się w Teksasie, Gentleman z rewolwerem oraz A Ghost Story. Za produkcję odpowiada studio A24, które w 2019 roku wprowadziło na ekrany trzy doceniane filmy Lighthouse, Nieoszlifowane diamenty oraz Midsommar. W biały dzień. Do sieci trafił nowe plakaty produkcji, które możecie zobaczyć poniżej:

The Green Knight

W obsadzie są Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie i Ralph Inneson. Lowery jest również autorem scenariusza.

The Green Knight - premiera latem 2020 roku.