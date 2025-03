Nowy Jork jeszcze nigdy nie wyglądał tak dobrze. Nowe grafiki koncepcyjne z Fantastycznej 4

Fot. Marvel

Reklama

Do premiery filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zostało jeszcze kilka miesięcy. Niedawno sieć obiegła informacja o tym, iż w bohaterów filmu będzie można spotkać w Disneylandzie w Kalifornii. Poza czołowymi członkami drużyny pojawi się również ich wierny robot H.E.R.B.I.E., choć niewykluczone, że zadebiutuje on w Tomorrowlandzie nieco później. Nie powinno się za to oczekiwać spotkania Galactusa, przynajmniej na razie.

Jaki będzie Punisher w MCU?

Oto piękny, alternatywny Nowy Jork z Fantastycznej 4

Z tej okazji w Internecie pojawiły się grafiki koncepcyjne z filmu, które lepiej ukazują alternatywny świat, z którego pochodzą ci fantastyczni bohaterowie. Spekuluje się, że to będzie pierwsza i ostatnia wizyta na tej Ziemi, ponieważ wydarzenia z filmu zaprowadzą Fantastyczną Czwórkę do głównego świata Kinowego Uniwersum Marvela, gdzie spotkają się z resztą znanych herosów. Plotki mówią o tym, że Ziemia, którą widzicie na grafikach koncepcyjnych, zostanie obrócona w proch przez Galactusa.

ROZWIŃ ▼

Avengers: Secret Wars - kogo możemy zobaczyć na ekranie?