Niedługo zagra Haymitcha Abernathy'ego. Już teraz możecie go zobaczyć w projekcie YA

Byliśmy łgarzami to ośmioodcinkowa młodzieżowa adaptacja książki E. Lockhart, która 18 czerwca zadebiutowała na platformie Prime Video. W główną rolę wciela się Emily Alyn Lind jako Candace Sinclair Eastman, dziewczyna pochodząca z amerykańskiej arystokracji. Na ekranie towarzyszy jej m.in. Joseph Zada, który gra jednego z kuzynów Cady, Johnny'ego Sinclaira. To zarazem jego najgłośniejsza rola do tej pory. Jak wiele jego postać ma wspólnego z Haymitchem Abernathym, w którego już niedługo się wcieli? Zdaniem internautów - całkiem sporo.

Tak wygląda młody Haymitch Abernathy!

Nowy serial Amazona okazał się mocnym argumentem dla tych nieprzekonanych, że Joseph Zada poradzi sobie w uniwersum Igrzysk śmierci. Widzowie chwalą jego kreację w Byliśmy łgarzami. Choć wydawałoby się, że Johnny niewiele ma wspólnego z Haymitchem (choćby pod względem statusu majątkowego), wielu docenia charyzmę, która momentami przypomina postać graną wcześniej przez Woody'ego Harrelsona.

Oczywiście, o tym jak Joseph wypadnie w głównej roli, przekonamy się dopiero w 2026 roku, gdy Igrzyska śmierci: Wschód Słońca w dniu dożynek wejdzie do kin. Jednak już teraz możecie przekonać się, jaką skalę umiejętności aktorskich posiada. Poniżej możecie zobaczyć fragmenty scen z serialu Byliśmy łgarzami. W galerii zamieściliśmy również komentarze i reakcje widzów.

Joseph Zada (Haymitch Abernathy) w serialu Byliśmy łgarzami Zobacz więcej

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - obsada

Przypominamy, kto zagra u boku Josepha Zady w nadchodzącym prequelu osadzonym w uniwersum Igrzysk śmierci. Na ekranie pojawią się głośne nazwiska - nie zabraknie m.in. Elle Fanning czy Kierana Culkina, co pozytywnie zaskoczyło fanów tej franczyzy. Oprócz tego, plotki dotyczące antagonistycznej roli się sprawdziły - Ralph Fiennes przejmuje pałeczkę po Donaldzie Sutherlandzie i Tomie Blythie. Wcieli się w postać prezydenta Coriolanusa Snowa.