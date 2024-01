Czerwone maki - kto zawalczy pod Monte Cassino? Nowe plakaty bohaterów

fot. Olaf Tryzna

Reklama

Krzysztof Łukaszewicz, ekspert od kręcenia polskich filmów wojennych, takich jak Orlęta. Grodno '39, Karbala czy Generał Ni, zajął się stworzeniem Czerwonych maków, w którym opowie historię żołnierzy uczestniczących w bitwie pod Monte Cassino z wątkiem romantycznym w tle. W sieci nie tak dawno temu pojawił się teaser produkcji, a teraz zamieszczono również nowe plakaty bohaterów.

Czerwone maki - nowe plakaty

Czerwone maki

Czerwone maki - fabuła, obsada

Historię bitwy oglądamy oczami Jędrka – młodego chłopaka, który przeszedł przez łagrowe piekło i opuścił Rosję wraz z Armią Andersa jako jedna z tysięcy sierot. Czas niewoli zmienił go z chłopca z dobrej rodziny w kombinatora i drobnego złodziejaszka, który zrobi wszystko, aby przetrwać. Zetknięcie się z żołnierzami II Korpusu oraz budząca się miłość do sanitariuszki Poli sprawią jednak, że Jędrek przejdzie głęboką przemianę. Wkrótce na froncie ma dojść do decydującego ataku na broniony przez niemieckie oddziały klasztor położony na wzgórzach Monte Cassino – ta spektakularna bitwa zadecyduje o życiu wielu żołnierzy i dalszym ataku armii aliantów we Włoszech oraz zmieni na zawsze życie Jędrka.

W roli głównej zobaczymy Nicolasa Przygodę, któremu towarzyszyć będzie Magdalena Zak. Wystąpią także: Leszek Lichota, Szymon Piotr Warszawski, Michał Żurawski, Mark Kitto, Bartłomiej Topa, Łukasz Garlicki, Andrzej Mastalerz, Mateusz Banasiuk, Radoslaw Pazura i inni.

W kinach od 5 kwietnia.