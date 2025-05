fot. Columbia Pictures

Reklama

Ralph Macchio już od 40 lat wciela się w postać Daniela LaRusso. Wystąpił w trzech filmach w latach 80., aby powrócić do roli w serialu Cobra Kai. Dziś do kin weszła kolejna produkcja z franczyzy - Karate Kid: Legendy. W najnowszej rozmowie z The Hollywood Reporter aktor zdradził, czy chce nadal grać Daniela, który stał się częścią jego życia.

Czytaj więcej: Karate Kid: Legendy - recenzja filmu

Aktor o postaci Daniela LaRusso w Karate Kid: Legendy

Macchio wyjaśnił, dlaczego zdecydował się wystąpić w filmie zamiast zakończyć historię Daniela na Cobra Kai.

Byłem w trakcie [kręcenia] Cobra Kai i wciąż kończyliśmy tę historię, więc chciałem wiedzieć, jak [Legendy] poprowadzą narracje Daniela LaRusso i podejdą do jego ewolucji. I kiedy zorientowaliśmy się, że gdy minęły trzy lata po tym, jak w serialu stał się najlepszą wersję samego siebie w jego małym kryzysie wieku średniego w operze mydlanej Cobra Kai, jest w nim element bycia panem Miyagim bardziej na swój sposób i przekazania tego dziedzictwa chłopakowi, który potrzebuje jego pomocy.

fot. Columbia Pictures

Tym chłopakiem jest Li Fong (w tej roli Ben Wang), który potrzebuje wskazówek, aby wziąć udział w nowym turnieju karate i zmierzyć się z tragiczną przeszłością swojej rodziny. Pan Han (Jackie Chan) i Daniel stają się jego mentorami, aby Li mógł się rozwinąć i zostać mistrzem. Ralph Macchio uważa, że połączenie historii Cobra Kai z Karate Kid: Legendy "wydaje się autentyczne i oddaje hołd dziedzictwu całej serii". Na pytanie, czy franczyza będzie kontynuowana, odpowiedział:

Zobaczymy. Dopóki jest to szczere, autentyczne i prawdziwe pod względem tego, czym się kieruje ta postać i pozostali, zawsze będę otwarty na propozycje, ponieważ podoba mi się, że następne pokolenie może doświadczać radości z tego, co my doświadczyliśmy. W świecie, który nie zawsze jest radosny, naprawdę fajnie jest wnieść do niego coś z tego.

Macchio przyznał, że był "trochę zdenerwowany" podczas sparingu z Jackie'm Chanem, który sam wykonał wiele wyczynów kaskaderskich w Karate Kid: Legendy. Azjatycki aktor przyznał, że chciałby, aby widzowie nie patrzyli na niego, jak na gwiazdę kina akcji, ale na aktora, który potrafi walczyć, jak Robert De Niro, Dustin Hoffman czy Sylvester Stallone. Dodał, że choć kiedyś potrafił wykonać potrójne kopnięcia, a teraz tylko jedno, to i tak je wykona, ponieważ widzowie chcą zobaczyć " Jackie’ego robiącego prawdziwe rzeczy".

Karate Kid: Legendy - premiera w kinach 30 maja.

Karate Kid: Legendy - zdjęcia, zwiastuny, plakaty